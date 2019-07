Polignano (Ba): Emiliano, con "Libro possibile" la città si apre alla cultura internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 'Libro possibile' è una festa della cultura popolare: in Puglia i libri si possono scrivere, leggere, si possono immaginare, si possono scambiare". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso della inaugurazione de 'Il libro possibile', festival realizzato con il sostegno della Regione Puglia. "Il 'Libro possibile' - ha proseguito Emiliano - è un modo attraverso il quale una delle città più belle del mondo, Polignano a Mare (Ba), si apre alla cultura internazionale, consente alle personalità più importanti del nostro Paese e di altre culture di scoprire quanto è bella la Puglia, come si sta bene, come si può veramente godere della bellezza della nostra regione. E soprattutto questo festival fa venire in mente chissà a quanti ragazzi e ragazze l'idea di scrivere un libro o di leggerlo: questo per noi è molto importante".(Ren)