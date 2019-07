Ucraina: Unicef, 3,2 milioni di persone rischiano di rimanere senza acqua per conflitto Donbass

- Secondo l'Unicef, in Ucraina orientale, un'escalation dei combattimenti sta minacciando l'accesso ad acqua e servizi igienico-sanitari sicuri per 3,2 milioni di persone, fra cui 500 mila bambini, e allo stesso tempo la sicurezza degli operatori che rischiano le loro vite per riparare le infrastrutture danneggiate. Come riferisce un comunicato stampa dell'Unicef, durante l'ultima settimana di giugno si sono verificati 5 episodi diversi collegati al conflitto che hanno colpito strutture idriche e igienico-sanitarie sulla linea di contatto in Ucraina orientale, che divide le aree sotto il controllo del governo da quelle non controllate. (segue) (Com)