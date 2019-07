Ucraina: Unicef, 3,2 milioni di persone rischiano di rimanere senza acqua per conflitto Donbass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio della giornata del 29 giugno, schegge di bombe esplose hanno danneggiato le condutture d'acqua vicino Horlivka, lungo il canale Siverski Donets-Donbass, che rifornisce di acqua più di 3 milioni di persone su entrambi i lati della linea di contatto. La stessa sera, gli operatori notturni della First Lift Pumping Station vicino Vasylivka, nella regione di Donetsk, sono scappati al rifugio antiaereo per evitare i bombardamenti. "L'Unicef ancora una volta chiede un'immediata fine dei bombardamenti indiscriminati contro infrastrutture civili vitali e la protezione degli operatori idrici. Questi uomini e donne rischiano le loro vite perché venga assicurato ai bambini e alle famiglie accesso ad acqua pulita, diritto umano fondamentale per tutti", ha dichiarato Laura Bill, vice rappresentante Unicef in Ucraina. (segue) (Com)