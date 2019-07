Ucraina: Unicef, 3,2 milioni di persone rischiano di rimanere senza acqua per conflitto Donbass (3)

- Dall'inizio dell'anno, i combattimenti nelle aree colpite dal conflitto hanno sia interrotto sia completamente arrestato l'approvvigionamento idrico per 3,2 milioni di persone per 29 giorni e hanno danneggiato 58 volte strutture idriche e igienico-sanitarie. Dall'inizio del conflitto 9 operatori idrici sono stati uccisi e 26 feriti, compresi tre solo quest'anno – tutti questi operatori sono morti mentre cercavano di tenere attivo il flusso dell'acqua per i bambini e le famiglie che vivono nelle aree colpite dal conflitto. "Quando l'accesso viene tagliato o ridotto, i bambini e le loro famiglie spesso non hanno scelta che ricorrere ad acqua contaminata e servizi igienico-sanitari non sicuri. Questo è particolarmente pericoloso con le elevate temperature estive che abbiamo visto recentemente" – ha dichiarato Bill. "Lo scorso aprile c'è stata un'epidemia di gastroenterite nei giorni di un'interruzione di acqua – se le ostilità non termineranno, ancor più bambini continueranno a soffrire." (segue) (Com)