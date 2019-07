Ucraina: Unicef, 3,2 milioni di persone rischiano di rimanere senza acqua per conflitto Donbass (4)

- Durante i primi 5 mesi del 2019, l'Unicef e i suoi partner hanno aiutato circa 930 mila persone ad accedere ad acqua sicura su entrambi i lati della linea di contatto, distribuendo acqua, fornendo trattamenti per l'acqua e completando riparazioni fondamentali e migliorie su quello che è un sistema già fragile. Finora quest'anno l'appello dell'Unicef di 13,3 milioni di dollari per fornire supporto all'emergenza idrica e igienico-sanitaria in Ucraina Orientale è stato finanziato solo del 15 per cento. L'appello totale dell'Unicef di 21 milioni di dollari per rispondere ai bisogni umanitari dei bambini e delle loro famiglie nel paese è stato finanziato solo del 30 per cento. (Com)