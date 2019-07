Siria: senatore russo Pushkov, Usa e paesi europei consapevoli impossibilità di estromettere Assad

- Gli Stati Uniti e i principali paesi europei non puntano più a estromettere il presidente siriano Bashar al Assad, perché tutti hanno compreso che attualmente è impossibile agire in tal senso. Lo ha detto il senatore russo Aleksej Pushkov, in una conferenza stampa organizzata al termine del seminario “Russia ed Europa: tensione senza ragione” organizzato ieri sera al Centro russo di scienza e cultura. “Gli Stati Uniti non appoggiano il Processo di Astana, un foro di dialogo fra le forze governative e le opposizioni, e questo mentre il processo di Ginevra è praticamente concluso: nessuno si è tirato indietro, ma il dialogo è in uno stato di coma. Ecco perché qualcuno dice che si dovrebbe cercare di creare una coalizione che possa sostituire Assad”, ha spiegato Pushkov. “Tuttavia in Siria abbiamo un’opposizione composta da una decina di gruppi, tutti in contrapposizione fra loro. Quando noi abbiamo chiesto loro di indicare una figura potenziale da proporre per far parte del governo siriano, neanche loro hanno saputo fornire una risposta”, ha aggiunto il senatore, secondo cui fra i gruppi di opposizione ci sono “persone che non hanno appoggio, se non da loro gruppo ristretto”. (segue) (Les)