Siria: senatore russo Pushkov, Usa e paesi europei consapevoli impossibilità di estromettere Assad (2)

- Dall’altra parte dello scenario siriano, prosegue Pushkov, c’è Assad. Il presidente “controlla l’esercito, i servizi segreti, la polizia, la capitale Damasco e il 70 per cento del territorio siriano. L’unica opzione di dare alla Siria la possibilità di vivere una vita normale è consentire all’attuale governo di impegnarsi per garantire un miglioramento della situazione, perché qualsiasi cambiamento di potere porterà più problemi che soluzioni”. Per questo motivo, aggiunge il senatore russo, si è arrivati a una fase di stallo. “Ciò dipende dal fatto che gli Usa e i paesi europei non riescono a vedere la reale situazione, ovvero che al momento e nei prossimi anni non è possibile creare in Siria un governo alternativo, e tutto ciò mentre con Assad non vogliono avere nulla a che fare”. Per sbloccare la situazione, ha spiegato il senatore russo, servirebbe “un cambiamento della posizione degli Usa e dei principali paesi europei, come Francia, Germania e anche dell’Italia. Solo così ci saranno dei passi avanti”. (Les)