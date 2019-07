Repubblica Ceca: partiti divisi su nomine vertici Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ceco, Andrej Babis, considera un grande successo la proposta di nominare la tedesca Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, ma non tutti i partiti sono dello stesso avviso. L'emittente radiofonica "Cesky rozhlas" riporta le parole del leader del Partito pirata, Ivan Bartos, che lamenta l'accantonamento dei candidati nominati democraticamente. Ha anche polemizzato con von der Leyen per il fatto di non aver minimamente provato a fare appello agli elettori fuori dai confini della Germania. Il leader del Partito civico democratico (Ods), Petr Fiala, ha invece accolto positivamente la scelta della ministra della Difesa tedesca al posto del candidato del Partito socialista europeo (Pse), Frans Timmermans. Ha anche auspicato che la nuova leadership europea si dimostri meno "attivista" e dia retta più da vicino ai singoli Stati membri. (Vap)