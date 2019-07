Russia-Georgia: Rosaviatsija conferma cessazione dei voli da lunedì

- A partire dall'8 luglio saranno fermati i voli fra Russia e Georgia. È quanto si legge in un avviso diffuso sul sito web di Rosaviatsija, l'agenzia governativa russa per l'aviazione civile. Il blocco entrerà in vigore alla mezzanotte dell'8 luglio 2019 ed interesserà le compagnie aeree russe Aeroflot Pobeda, S7, Ural Airlines, Red Wings e Nordavia. I passeggeri che hanno i biglietti delle compagnie aeree russe per la Georgia possono cambiare i biglietti senza perdite finanziarie. Quelli che hanno voli in date successive potranno ottenere rimborsi. "Il trasporto di passeggeri e bagagli fino alle 24:00 del 7 luglio 2019 verrà effettuato normalmente", precisa l'agenzia. A partire dall'8 luglio, anche i voli delle compagnie aeree georgiane verso il territorio della Federazione Russa saranno sospesi. (Rum)