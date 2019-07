Torvaianica: uomo ferito da arma fuoco, indagini in corso

- Un argentino di 33 anni è stato ferito ieri sera da un colpo di arma da fuoco a Torvaianica, sul litorale vicino Roma. L'uomo a bordo della sua auto ha avvicinato il personale del 118 che in servizio sulla via del Mare raccontando di essere stato ferito. Il 33enne, che ha dei precedenti, è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna. I medici, dopo aver riscontrato la frattura a una gamba a causa del proiettile, lo hanno trasferito al Sant'Eugenio. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Torvaianica e della compagnia di Pomezia. L'uomo al momento non ha fornito alcuna indicazione su quanto è avvenuto.(Rer)