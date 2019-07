Universiade: Bussetti, a Napoli atleti da tutto il mondo per una straordinaria festa dello sport

- "Le Universiadi sono una straordinaria festa dello sport. Si riuniranno a Napoli atleti da tutto il mondo per competere in maniera sana e promuovere, attraverso un evento di così grande tradizione e importanza, la cultura del movimento". Lo ha dichiarato in un post su Facebook il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti. "Dobbiamo celebrare questa iniziativa con entusiasmo - h proseguito il ministro -, mettere da parte contrapposizioni e polemiche che guastano l’atmosfera e male si accordano con una manifestazione di questo tipo. Come Miur crediamo in questa Olimpiade universitaria e nella necessità di educare i giovani all’attività motoria, sin da piccoli e lungo tutto il percorso formativo. Tutto il Paese, insieme alla città di Napoli, avrà gli occhi del mondo puntati addosso. È un’occasione per dimostrare l’attenzione che riserviamo allo sport: è fondamentale per il pieno sviluppo di ogni persona e aiuta a formare cittadini responsabili e attivi. In bocca al lupo a tutti i ragazzi che in questi giorni si sfideranno nelle diverse discipline sportive". (Ren)