Russia: governatore Banca centrale, paese protetto da rischi esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, la Federazione Russa è più protetta dai rischi esterni ed è preparata a nuove possibili fasi di intensa volatilità economica. Lo ha dichiarato il governatore della Banca di Russia, Elvira Nabiullina, intervenendo al Congresso finanziario internazionale, in corso oggi a San Pietroburgo. La Federazione Russa ha ora una solida base per lo sviluppo: bassa inflazione e strumenti per stabilizzarla vicino al livello obiettivo (4 per cento), nonché una politica di bilancio disciplinata e responsabile perseguita dal governo. "Dal lato della Banca Centrale, abbiamo anche lavorato per ripulire il sistema finanziario, rafforzare la supervisione e la regolamentazione, sviluppare strumenti per mantenere la stabilità finanziaria. Questo contribuisce anche al fatto che oggi il nostro paese è più protetto dai rischi esterni e preparato per nuovi possibili picchi di volatilità", ha dichiarato Nabiullina. (segue) (Rum)