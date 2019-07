Russia: governatore Banca centrale, paese protetto da rischi esterni (2)

- Secondo il governatore della Banca di Russia, i rischi esterni non costituiscono la principale minaccia alla crescita economica. "Penso che nessuno dei presenti abbia alcuna illusione che questo sia sufficiente, che sia tutto in ordine. Forse, al contrario, stiamo affrontando una sfida ancora più formidabile: la crescita economica è molto bassa, l'impresa non vede ancora prospettive, i redditi praticamente non crescono e i cittadini sentono poco che la stabilità raggiunta ha dato loro una migliore qualità della vita", ha aggiunto Nabiullina. (Rum)