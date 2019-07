Sudan: Consiglio militare rilascia 235 prigionieri politici (2)

- Nel frattempo Khaled Omer, numero due del Partito del congresso sudanese (all’opposizione), ha dichiarato a “Sky News Arabia” che la ripresa dei colloqui diretti ha avuto luogo dopo che tutti i prerequisiti sono stati accettati dal Consiglio militare. “Sulla base dell'ultima bozza di accordo fatta dai mediatori, abbiamo chiesto che la discussione vertesse su un tema e non riaprisse i negoziati su quanto è stato già concordato”, ha affermato Omer alludendo alla composizione del contestato Consiglio sovrano (l’organismo incaricato di guidare il paese nel periodo di transizione). Il funzionario ha inoltre affermato di aver chiesto ai mediatori di fissare un limite di tempo per i negoziati e di includere i loro perquisiti nell'ordine del giorno della riunione prima di unirsi al tavolo dei negoziati. “Queste sono state le nostre richieste e loro le hanno accettate”, ha detto. Lo sblocco dell’impasse è avvenuto dopo che lunedì scorso l’opposizione aveva annunciato un altro sciopero generale il prossimo 14 luglio qualora il Consiglio militare non avesse acconsentito di cedere il potere ad autorità civili in tempi rapidi. (segue) (Res)