Russia-Ue: senatore Pushkov, contrasti fra Mosca e Bruxelles dannosi per entrambe le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrapposizione fra Russia e Unione europea sorta dopo la crisi ucraina del 2014 non ha portato benefici ad alcuna delle due parti. Lo ha detto il senatore russo Aleksej Pushkov, in una conferenza stampa organizzata al termine del seminario “Russia ed Europa: tensione senza ragione” organizzato ieri sera al Centro russo di scienza e cultura. “Da un lato abbiamo visto l’illusione europea che con il colpo di Stato (la destituzione dell’ex presidente Viktor Yanukovych) e l’orientamento dell’Ucraina verso l’Europa si sarebbero create delle nuove condizioni, tuttavia l’Europa non ci ha guadagnato assolutamente nulla, anche dal punto di vista finanziario”, ha detto Pushkov, secondo cui “è sufficiente vedere quello che succede nel Donbass e ne è una conferma anche la situazione in Transnistria, regione che fa parte della Moldova, ma che nel 1992 ha proclamato la sua indipendenza”. (segue) (Les)