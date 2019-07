Cina: Pechino ha attivato il livello più alto di sicurezza nello Stretto di Malacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha alzato il livello di sicurezza per le navi cinesi che attraversano lo Stretto di Malacca fino al Livello 3, il livello più alto, a partire dalle 22:00 di martedì. Lo ha riferito oggi il ministero dei Trasporti al quotidiano cinese "Global Times". Il ministero ha consigliato alle navi cinesi che vogliono dirigersi verso lo stretto di Malacca, una delle vie navigabili più trafficate del mondo, di prepararsi e adottare misure di sicurezza precauzionali, per garantire che la navigazione avvenga in condizioni sicure. La conferma dal ministero è arrivata un giorno dopo che una circolare governativa datata martedì 2 luglio è stata ampiamente notata dai social media cinesi nella giornata di ieri, causando accese discussioni su un possibile deterioramento della sicurezza nell'importante stretto asiatico. (segue) (Cip)