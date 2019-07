Canada-Cina: ministero Agricoltura, Ottawa rassicurerà su sicurezza importazioni carne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada intende rassicurare la Cina in merito all'efficienza dei suoi controlli sulla sicurezza delle esportazioni di carne, dopo che Pechino ha sospeso l'importazione di quella tipologia di prodotti dal paese nord-americano. Lo ha detto ieri il ​​ministro dell'Agricoltura canadese, Marie-Claude Bibeau. "Abbiamo proposto un piano con misure aggiuntive per il sistema di esportazione delle carni in modo da renderlo più rigoroso e sensibile, in modo da riaprire il mercato il prima possibile", ha detto Bibeau dopo una tavola rotonda con i funzionari dell'industria della carne. La Cina ha temporaneamente vietato tutte le importazioni di prodotti a base di carne suina canadese, dopo che le autorità doganali hanno trovato residui di ractopamina - un farmaco utilizzato anche come additivo per mangimi vietato in molti paesi - in una partita di prodotti a base di carne di maiale importata dal Canada. Una successiva indagine ha rivelato che i certificati sanitari veterinari allegati al lotto di carne suina esportata dal Cina erano contraffatti, e il numero di certificati falsificati individuati dalle autorità cinesi ammonterebbe a 188. (segue) (Was)