Cina: calano i prezzi dei principali beni di produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei beni di produzione monitorati dal governo cinese ha esibito un deprezzamento alla fine di giugno rispetto ai 10 giorni precedenti. Lo attestano i dati pubblicati ieri dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Dei 50 principali beni monitorati dal governo, tra cui tubi di acciaio senza saldatura, benzina, carbone, fertilizzanti e alcuni prodotti chimici, 25 hanno visto i loro prezzi scendere dal 21 al 30 giugno, con 21 articoli a prezzi più alti e quattro a prezzi invariati, secondo l'Nbs. I prezzi dei suini vivi sono aumentati del 6,2 per cento mentre quello del gas naturale liquefatto è calato del 3 per cento. La lettura, pubblicata ogni 10 giorni, si basa su un sondaggio di quasi 1.700 grossisti e distributori in 24 province e regioni della Cina. (Cip)