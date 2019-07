Cina-Usa: importatore cinese acquista 40 tonnellate di riso dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un importatore privato della Cina ha acquistato per la prima volta riso dagli Stati Uniti. Lo riferisce la stampa internazionale. "L'importatore cinese ha acquistato circa 40 tonnellate di riso a grana media dalla Sun Valley Rice, con sede in California", ha dichiarato Michael Klein, portavoce di Usa Rice, un gruppo che promuove la vendita del riso negli Stati Uniti. Il riso proveniente dagli Usa è stato confezionato in sacchi per il consumo e il servizio di ristorazione, ha aggiunto Klein. "È stato difficile per noi per un po', in un clima di ostilità che andava e veniva. Stavamo per avere un mercato, e l'abbiamo visto strappato via, o così pensavamo", ha detto Klein. I rappresentanti di Sun Valley Rice hanno espresso la speranza che l'accordo getti le basi per ulteriori vendite di riso dagli Stati Uniti in Cina in futuro. "Sun Valley è leader nello scambio di prodotti agricoli con la Cina, stiamo facendo i primi passi", ha dichiarato Karen Leland, responsabile marketing di Sun Valley. (segue) (Cip)