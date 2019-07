Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, giovedì 4 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: giornata nel complesso soleggiata al Nordovest, con pressione atmosferica in lieve aumento. Non mancherà tuttavia la possibilità di temporali sparsi pomeridiani su Alpi e Appennino, in locale sconfinamento su cuneese e riviera ligure. Caldo e un po' di afa, ma senza eccessi. Valori termici pomeridiani intorno ai 30°C. Venti deboli e mare ligure poco mosso. (Rpi)