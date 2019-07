Energia: presidente montenegrino a Ferraris (Terna), cavo sottomarino esempio cooperazione fra Ue e Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cavo di interconnessione sottomarina tra l'Italia e il Montenegro rappresenta un buon esempio di cooperazione tra l'Ue e i Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, durante un incontro con l'amministratore delegato di Terna Luigi Ferraris. Secondo la nota dell'ufficio di Djukanovic, Ferraris ha affermato che il progetto del cavo sottomarino "permetterà al Montenegro di diventare il centro energetico dei Balcani". Ferraris ha espresso l'apertura a "proseguire la cooperazione a beneficio del Montenegro e dello sviluppo del paese". Djukanovic ha ringraziato Terna "per la professionalità dei rapporti", definendo il cavo come "uno dei progetti più significativi per il Montenegro e per la regione". (Mop)