Libia: forze Haftar, “Tajoura è interamente colpa del Consiglio presidenziale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabilità del raid aereo che nella notte tra martedì e mercoledì ha colpito il centro di detenzione di migranti di Tajoura, causando almeno 44 morti e 130 feriti secondo il bilancio fornito dalla missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) in Libia, “ricade pienamente sul Consiglio presidenziale” con sede a Tripoli guidato da Fayez al Sarraj, premier del Governo di accordo nazionale (Gna). E’ quanto si legge in un comunicato diffuso nella notte dalla Sala operativa delle operazioni aeree dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. “Estendiamo le nostre profonde condoglianze alle famiglie delle vittime e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. Il Consiglio presidenziale incostituzionale, che ha concluso accordi sbagliati sulla questione dell'immigrazione, è pienamente responsabile della tragedia dei migranti illegali ammassati in rifugi non adatti agli esseri umani e gestiti da assassini, criminali e trafficanti”, si legge nella nota. (Lit)