Libia: forze Haftar, “mai preso di mira il centro migranti di Tajoura, non era obiettivo”

- Le forze del generale Khalifa Haftar negano di aver deliberatamente preso di mira il centro di detenzione di migranti di Tajoura, colpito nella notte tra martedì e mercoledì da un raid aereo che ha causato almeno 44 morti e 130 feriti secondo il bilancio fornito dalla missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil). In un comunicato diffuso nella notte dalla Sala operativa delle operazioni aeree dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Il centro di detenzione “non è mai stato nella lista degli obiettivi” e “nessuna arma è mai stata utilizzata per colpire la struttura”, si legge nella nota. “La Sala operativa dell'Aeronautica dispone di un database altamente sofisticato con le coordinate e le posizioni di tutti i rifugi, i centri di detenzione e le prigioni collocate nell'elenco dei siti vietati in qualsiasi circostanza, anche se utilizzati dal nemico come siti per operazioni ostili. Questo si basa sulla nostra convinzione che i migranti siano solo ostaggi nelle mani di queste bande; sono vittime di politiche spregevoli, come il resto del nostro popolo”, prosegue ancora il comunicato. (Lit)