Filippine-Italia: sottosegretario Di Stefano conclude oggi visita a Manila

- Si conclude oggi la visita nelle Filippine del sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Manlio Di Stefano, alla guida di una delegazione di imprenditori. Lo riferisce una nota della Farnesina. Numerose le riunioni istituzionali del sottosegretario, che ha incontrato, tra gli altri, il ministro degli Esteri Teodoro Locsin Jr, il ministro delle Finanze Carlos Dominguez III e il vicepresidente della Banca di sviluppo asiatica Shixin Chen. Al centro del colloquio con il ministro dell'Agricoltura, Emmanuel Pinol, il protocollo d’intesa sulla cooperazione nel settore agricolo, che sarà presto finalizzato e fornirà un quadro normativo per facilitare la cooperazione bilaterale, in particolare in materia di meccanizzazione agricola. Sono state inoltre esaminate le possibili modalità di una partecipazione di aziende italiane al piano di rilancio dei settori agricolo e della pesca del paese. (segue) (Res)