Filippine-Italia: sottosegretario Di Stefano conclude oggi visita a Manila (2)

- Con il sottosegretario alla Difesa Cesar Yano, è stato affrontato il tema dell’accordo di cooperazione nel settore difesa tra Italia e Filippine, di cui si sta negoziando una nuova versione che sposterà il focus da una mera cooperazione militare anche a quella civile. Si è anche parlato di cooperazione in ambito cyber e aerospazio. “Le Filippine negli ultimi anni hanno affrontato enormi cambiamenti sia sul piano della politica interna che in quello della proiezione internazionale. Con questi cambiamenti, si sta facendo spazio a nuove opportunità per partner in grado di offrire progressi infrastrutturali e innovazione tecnologica. Abbiamo la fortuna di avere un'industria totalmente complementare con quella filippina e potremmo essere proprio quel partner. Da oggi Italia e Filippine rilanciano un rapporto di alto livello”, ha commentato il sottosegretario. (Res)