Cile-Corea del Sud: al via secondo giro di negoziati per rivedere accordo libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e il Cile avranno un secondo giro di negoziazioni per rivedere il loro accordo bilaterale sul libero commercio entrato in vigore nel 2004. Gli incontri, ha reso noto il ministero del Commercio, dell'industria e dell'inergia sudcoreano, dureranno due giorni e si terranno in Cile a partire da oggi, concentrandosi sull'espansione del libero scambio e sull'aggiornamento dei termini dell'accordo firmato ormai 15 anni fa. Il Cile è stato il primo partner in un accordo di libero commercio della Corea del Sud. Il valore dei rapporti commerciali bilaterali è quadruplicato dalla firma dell'intesa passando da 1,57 miliardi di dollari nel 2003 a 6,28 miliardi di dollari l'anno scorso. (segue) (Git)