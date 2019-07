Vietnam-Armenia: premier armeno Pashinyan inizia oggi visita ad Hanoi

- Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, inizia oggi un viaggio ufficiale che lo porterà in Vietnam e a Singapore e che si concluderà il 9 luglio. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che, durante la prima tappa ad Hanoi, il premier di Erevan ha in programma incontri con la presidente dell'Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale vietnamita, Nguyen Thi Kim Ngan, e con l’omologo, Nguyen Xuan Phuc, a cui seguiranno una conferenza stampa congiunta e una cena ufficiale. Secondo quanto riportato da una nota diffusa dal suo servizio stampa, Pashinyan visiterà il mausoleo costruito in onore del fondatore della Repubblica socialista del Vietnam, Ho Chi Min, e il monumento ai caduti per l’indipendenza. In aggiunta, il premier armeno ha in programma una serie di incontri alla Camera di commercio vietnamita e all’ambasciata d’Armenia ad Hanoi. Il viaggio del primo ministro continuerà poi a Singapore, dove si fermerà dal 7 al 9 luglio e incontrerà le più alte cariche del paese, tra cui il presidente, Halimah Yacob, e il primo ministro, Lee Hsien Loong. Stando alle informazioni diffuse da “Armenpress”, al termine della visita è prevista la firma di una serie di accordi bilaterali. (Res)