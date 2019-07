Libia: forze Haftar incolpano “aerei di Misurata o Mitiga” del massacro di Tajoura

- L’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha accusato gli aerei da guerra partiti "da Misurata o dall’aeroporto di Mitiga" di aver bombardato il centro di detenzione di migranti di Tajoura, colpito nella notte tra martedì e mercoledì da un raid aereo che ha causato almeno 44 morti e 130 feriti secondo il bilancio fornito dalla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). E’ quanto si legge in un comunicato diffuso nella notte dalla Sala operativa delle operazioni aeree dell’Lna “I tempi dell'incidente coincidono esattamente con le sortite di aerei ostili decollati sia dalla base aerea di Mitiga e che dall’Accademia di Misurata. Questi aerei da guerra hanno effettuato almeno un raid all'incirca nello stesso periodo nella città di Tajoura. Non sappiamo dove siano state effettuate le altre sortite. Tutte le prove suggeriscono che una grande quantità di munizioni è esplosa nel vicino sito della milizia Al Daman, 15 minuti prima del bombardamento del centro”. si legge nella nota. (Lit)