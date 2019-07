Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 4 luglio:COMUNEOre 9.30 - sala Bobbio, via Corte d'Appello 16: l'assessora Lapietra interviene alla presentazione del Mobilitaria tour 2019.Ore 11.30 - Circolo dei Lettori, via Bogino 9: l'assessore Sacco partecipa alla conferenza stampa di presentazione di City Around e dell'anteprima del video Visit Torino.Ore 11.30 - Nord Tennis Sport Club, corso Appio Claudio 116 : l'assessore Finardi interviene alla conferenza stampa della XII edizione del Trofeo MA-BO di tennis.Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della IV Commissione (pres.Antonino Iaria) la I Commissione (pres.Marco Chessa) la VI Commissione (pres.Federico Mensio) e la Commissione Legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi (pres.Carlotta Tevere). Odg: Delibera di iniziativa popolare "Adozione linee di indirizzo, per la Giunta e l'Amministrazione comunale, che promuovano il superamento dei campi nomadi nella città di Torino e la lotta all'inquinamento da fumi tossici, nocivi alla salute dei cittadini, e da immondizia riversata lungo il fiume Stura.Ore 14 - Sopralluogo della II Commissione (pres.Roberto Malanca) e la VI Commissione (pres.Federico Mensio) presso l'area tra via Rieti e via Vipacco.Ore 16 - Palazzo civico, sala Rossa: Cerimonia di premiazione dei vincitori del Bando premio di Laurea Xi edizione, a cura dell'associazione Consiglieri emeriti del Comune di Torino. A seguire, alle 16,30, la presentazione del volume " Frammenti di vita in 90 anni di storia italiana (1927- 2017)" di Diego Novelli. (Rpi)