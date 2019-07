Russia: Putin oggi a Roma, previsti incontri con papa Francesco, Mattarella e Conte

- Il presidente russo, Vladimir Putin, è atteso oggi a Roma per una visita ufficiale in Vaticano e in Italia. Il capo dello Stato russo atterrerà in mattinata all’aeroporto di Fiumicino e inizierà una giornata densa di impegni e appuntamenti. Putin sarà ricevuto da papa Francesco con cui discuterà di una serie di questioni di rilievo internazionale, fra cui le crisi in Siria e Ucraina e il futuro dei progetti umanitari avviati nella regione del Donbass. Il consigliere presidenziale Juri Ushakov, tuttavia, ha smentito che Putin e Bergoglio discuteranno di una possibile visita del Santo padre a Mosca per incontrare il patriarca russo Kirill. Tuttavia, si parlerà anche di confessioni religiose. Domani e sabato, infatti, il Papa ha convocato a Roma l’arcivescovo maggiore, Svjatoslav Shevchuk – figura di riferimento della Chiesa greco-cattolica ucraina, i cosiddetti “uniati” – con i massimi dirigenti del loro Sinodo per valutare la situazione nel paese. Dopo la nascita della Chiesa autocefala ucraina alcuni mesi fa, duramente osteggiata da Mosca, nell’ortodossia cristiana c’è parecchio fermento e non a caso il Pontefice cerca un confronto con alcune delle principali figure di riferimento. (segue) (Les)