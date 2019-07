Russia: Putin oggi a Roma, previsti incontri con papa Francesco, Mattarella e Conte (2)

- Successivamente inizierà la visita ufficiale in Italia che prevede un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non si tratta del primo incontro fra i due capi di Stato: Putin e Mattarella si erano visti a Mosca nell’aprile del 2017, per quella che fu una visita molto importante per il presidente italiano. Mattarella, fra gli altri, incontrò proprio il patriarca russo Kirill, e confermò l’importanza del dialogo interconfessionale e interreligioso. Putin si recherà poi a Palazzo Chigi dove è previsto il bilaterale con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Focus del colloquio la cooperazione bilaterale; i rapporti fra Russia e Unione europea; la situazione in atto in Siria, Libia, Ucraina; e, infine, uno scambio di vedute sul programma nucleare iraniano. “Certamente si parlerà in modo approfondito anche della situazione in Libia e delle modalità per raggiungere un consenso nazionale”, ha detto il consigliere presidenziale Ushakov, a conferma del fatto che Mosca tiene lo sguardo ben vigile sullo scenario del Mediterraneo. (segue) (Les)