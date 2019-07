Russia: Putin oggi a Roma, previsti incontri con papa Francesco, Mattarella e Conte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte e Putin si recheranno alla Farnesina, per intervenire alla conclusione dei lavori del Foro di dialogo italo-russo delle società civili. L’evento, organizzato dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale italiano in collaborazione con l'Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, vedrà la partecipazione di rappresentanti di alto livello, italiani e russi, del mondo delle imprese e della cultura. Stando a quanto annunciato dal consigliere del Cremlino, il presidente russo incontrerà anche Silvio Berlusconi. Fra i due, com’è noto, c’è un rapporto di amicizia di lunga data, che risale al periodo in cui Berlusconi era alla guida del governo. “Si tratterà di un incontro puramente amichevole e informale”, ha detto ieri il consigliere presidenziale Ushakov. È probabile, comunque, che i due discuteranno degli sviluppi a Bruxelles, in particolare dopo che l’ex presidente del Consiglio italiano – dopo alcuni anni di interdizione dagli incarichi pubblici – ha ottenuto un seggio all’Europarlamento. La giornata si concluderà con una cena a Villa Madama, dove è prevista la partecipazione delle principali cariche dello Stato. (Les)