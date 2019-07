Croazia: governatore Vujcic, sbagliate le motivazioni dei contrari all'introduzione dell'euro

- Le persone che in Croazia si oppongono all'introduzione dell'euro hanno motivazioni sbagliate. Lo ha dichiarato oggi il governatore della Banca nazionale croata (Hns, istituto centrale di Zagabria) Boris Vujcic in un'intervista rilasciata all'emittente "Hrt". Vujcic ha detto che "il 52 per cento dei cittadini sono a favore dell'euro, a fronte del 40 per cento dei contrari, che a ogni modo sono contrari in quanto temono che i prezzi sono destinati a salire con l'introduzione della valuta europea, il che non sarà il caso". Vujcic ha detto che "nei paesi che hanno introdotto l'euro i prezzi sono saliti mediamente dello 0,23 per cento e non bisogna confondere la normale inflazione con gli effetti dell'introduzione dell'euro: il prezzo di una birra nel centro di Zagabria è raddoppiato negli ultimi 20 anni nonostante il fatto che non abbiamo introdotto l'euro".(Zac)