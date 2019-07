Bosnia-Serbia: ministro Affari civili annuncia nota di protesta per accordi con Repubblica Srpska

- Il ministro degli Affari civili della Bosnia-Erzegovina, Adil Osmanovic, ha annunciato una nota di protesta nei confronti di Belgrado a causa di un accordo di cooperazione tra la Serbia e la Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia. Lo riferisce il sito web di informazione "Klix". Osmanovic ha affermato che l'accordo "non ha avuto il via libera dallo Stato bosniaco, ovvero dal livello di potere competente per firmare accordi del genere". La Serbia e la Repubblica Srpska hanno firmato un accordo di cooperazione nel settore dell'istruzione e della ricerca scientifica. (Bos)