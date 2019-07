Libia: forze Haftar, stop al sostegno internazionale ai trafficanti di esseri umani

- La Comunità internazionale dovrebbe attivarsi per “salvare i migranti illegali dalla morsa delle milizie criminali della Libia occidentale”, che utilizzano il traffico di esseri umani “per realizzare profitti con i paesi interessati al dossier dell’immigrazione”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso nella notte dalla Sala delle operazioni aeree dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. “Il Consiglio presidenziale incostituzionale continua a ricevere aiuti esterni con il pretesto della lotta alle migrazioni illegali e riempie le tasche dei ladri e dei trafficanti di esseri umani”, si legge nella nota. “A gestire questi centri sono gli stessi trafficanti e gli stessi leader delle milizie che traggono profitto dalla tratta di esseri umani, via terra e via mare, sotto il nome della lotta alle migrazioni illegali; sono le stesse persone che usano questi migranti come schiavi per i lavori forzati”, aggiunge la Sala operativa dell’Lna. (Lit)