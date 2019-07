Imprese: anche Hp Dell e Miscosoft si uniscono all’esodo dell’elettronica dalla Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che il suo paese non imporrà nuovi dazi alle merci importate dalla Cina, confermando così le anticipazioni diffuse dalla stampa ufficiale cinese dopo il suo incontro con l’omologo Xi Jinping, a margine del summit G20 di Osaka. “Per il prossimo futuro non imporremo (nuovi) dazi alla Cina, ha detto Trump ai giornalisti. “Lavoreremo assieme alla Cina. Negozieranno e inizieranno a spendere denaro (negli Usa), ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca. Trump è parso anche annunciare una brusca svolta nella campagna di boicottaggio contro il colosso dell’elettronica per le comunicazioni cinese Huawei, inserito lo scorso maggio nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa: “Abbiamo molte aziende nella Silicon Valley, lasceremo che vendano a Huawei”, ha detto il presidente Usa, che è parso così anticipare una revoca del bando alle esportazioni all’azienda cinese. (segue) (Git)