Imprese: Amazon chiude servizi vendita locale in Cina, ma continuerà a investire nel paese (2)

- A partire dal 18 luglio, Amazon Cina chiuderà l'accesso ai servizi di vendita online locali. Amazon ha detto ai venditori di non utilizzare Amazon.cn dopo tale scadenza, oltre la quale le vendite avverranno tramite canali transfrontalieri. Amazon fornirà prodotti ai consumatori cinesi direttamente dai suoi siti oltreoceano, aveva detto Amazon ad aprile. Amazon manterrà le attività chiave in Cina - da Kindle, dal suo servizio cloud Amazon Web Services alle operazioni di commercio online transfrontaliere Amazon Global Store e Global Selling.Nei mercati nazionali al dettaglio online, Amazon deve affrontare la dura concorrenza di rivali locali, tra cui Alibaba e JD.com. Per i restanti servizi di commercio elettronico transfrontaliero, Amazon aumenterà gli investimenti in logistica e relativi eventi di marketing. Tra il 14 e il 17 luglio, Amazon offrirà prodotti fortemente scontati principalmente dai mercati di Amazon negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e Germania. (segue) (Cip)