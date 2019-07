Libia: Consiglio sicurezza Onu, veto Usa su condanna attacco Haftar

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che si è riunito oggi a porte chiuse per discutere della crisi in Libia, non ha raggiunto alcuna intesa sulla condanna del bombardamento avvenuto martedì sera al centro di detenzione per migranti a Tajoura, attribuito al generale Khalifa Haftar. Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale, gli Stati Uniti non hanno appoggiato una dichiarazione di condanna del raid, che conteneva anche una richiesta di cessate il fuoco e il ritorno al dialogo con il governo di Tripoli. Secondo alcuni diplomatici, durante la riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu, è stato riferito che sarebbero almeno 44 le vittime del raid aereo che ha colpito il centro di detenzione per migranti a est di Tripoli, e oltre 130 i feriti. (Was)