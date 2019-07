Brasile: interferenze elezioni 2018, istituita commissione parlamentare di inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato brasiliano, Davi Alcolumbre ha istituito ieri, 3 luglio, una commissione parlamentare d'inchiesta mista (Cpmi) per indagare sull'uso di notizie false per interferire nelle elezioni presidenziali brasiliane del 2018. La Cmpi è stata proposta dal deputato Alexandre Leite, e ha raccolto l'adesione di 276 deputati e 48 senatori. La commissione avrà 180 giorni per indagare "le segnalazioni di attacchi informatici contro democrazia e dibattito pubblico, cyberbulling, uso di profili falsi per influenzare le elezioni del 2018, la strumentalizzazione di bambini per favorire i crimini di odio e il suicidio". La creazione del Cpmi, votata nel parlamento riunito in sessione comune, sarà completata con la nomina dei componenti da parte dei partiti. In tutto la commissione sarà composta da 15 deputati e 15 senatori. (Brb)