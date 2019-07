Brasile: ministro Agricoltura ammette pollo contaminato da salmonella restituita da Regno Unito (2)

- La Brf ha dichiarato che "rispetta gli standard e i requisiti di qualità stabiliti nella legislazione brasiliana e le determinazioni del ministero dell'Agricoltura. La Jbs ha affermato che "segue rigorosamente le procedure stabilite dalla legislazione e dagli organismi di regolamentazione e chiarisce che non è stato segnalato nessun caso di malattia da parte di consumatori sia nel mercato nazionale che in quello internazionale". Tereza Cristina Dias ha confermato i protocolli di sicurezza alimentare del Regno Unito sono più severi di quelli brasiliani rispetto alla salmonella. Il ministro tuttavia ha sottolineato chela presenza di salmonella non mette in pericolo la salute del consumatore perché il batterio muore se il pollo è cotto, fritto o arrostito. Il ministro ha aggiunto che il prodotto restituito è una porzione molto piccola e che "nessuna azienda metterebbe a repentaglio il proprio marchio per vendere 1,4 mila tonnellate di pollo in più se la carne non fosse di qualità". Il Brasile, maggiore esportatore mondiale di carne, esporta in media 337mila tonnellate di pollo al mese all'estero. (Brb)