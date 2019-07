Corea del Nord-Usa: Pyongyang contesta azioni contro suoi lavoratori all’estero

- La missione della Corea del Nord alle Nazioni Unite ha denunciato gli Stati Uniti ieri, 3 luglio, per la loro recente lettera a tre paesi europei, che li sollecita a rimpatriare i lavoratori nordcoreani sul loro territorio. La lettera è stata inviata dagli Usa a Regno Unito, Francia e Germania lo scorso sabato, 29 giugno, quasi in contemporanea con l’invito rivolto dal presidente Usa Donald Trump al leader nordcoreano, Kim Jong-un, per un incontro al confine tra le due Coree, che si è tenuto il giorno successivo. Proprio tale circostanza – afferma un comunicato della missione nordcoreana all’Onu - “non può essere ignorata”. Pyongyang accusa l’amministrazione Trump di essere “sempre più ostinata nei suoi atti ostili” contro il Nord, a dispetto delle sue aperture verbali al dialogo. (segue) (Git)