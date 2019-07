Corea del Nord-Usa: Pyongyang contesta azioni contro suoi lavoratori all’estero (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato ad esprimere apprezzamento per l’incontro di domenica 30 giugno con il leader nordcoreano Kim Jong-un, ed ha auspicato di poter “presto” reincontrare il suo interlocutore. “E’ stato grandioso incontrare il presidente Kim Jong-un della Corea del Nord questo fine settimana. E’ stato un incontro grandioso, mi è parso davvero in forma e in salute. Non vedo l’ora di incontrarlo ancora presto”. Ha scritto il presidente Usa sul proprio profilo Twitter. “Nel frattempo, le nostre squadre di negoziatori si incontreranno per lavorare ad alcune soluzioni a problemi di lungo termine. Non abbiamo fretta, ma sono sicuro che alla fine arriveremo al traguardo!”, ha scritto il presidente. (segue) (Git)