Cina: vicepresidente Wang parteciperà a Forum mondiale per la pace a Pechino

- Il vicepresidente della Cina, Wang Qishan, parteciperà e terrà un discorso alla cerimonia di apertura dell'ottavo Forum mondiale per la pace, secondo quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. Il portavoce ha spiegato che il forum si terrà l'8 e il 9 luglio all'Università Tsinghua di Pechino. "Organizzato dall'Università Tsinghua in collaborazione con l'Istituto degli affari esteri del popolo cinese, il forum è un seminario non governativo di alto livello incentrato su temi di sicurezza internazionale", ha aggiunto Geng.(Cip)