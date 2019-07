Cina: Pechino sosterrà zone libero scambio per promuovere innovazione nel commercio estero

- La Cina sosterrà le zone di libero scambio pilota nell'intraprendere più esperimenti di riforma e apertura e affinare incentivi politici per il commercio elettronico transfrontaliero, e per facilitare modelli più innovativi nel commercio estero. È quanto deciso ieri nel corso di una riunione esecutiva del Consiglio di Stato presieduta dal premier cinese, Li Keqiang. "Queste zone di libero scambio pilota hanno accumulato molta esperienza nei sei anni dal loro lancio, in particolare hanno dato l'esempio di approfondimento della riforma delle funzioni governative e di espansione dell'apertura", ha detto Li. "Ci deve essere una più forte unità di intenti, supportata da sforzi intensificati in questo senso", ha aggiunto il premier. Durante l'incontro di ieri, i partecipanti hanno sottolineato l'importanza del lancio rapido di nuove misure per sostenere le zone pilota nel raggiungimento di un'apertura più ampia e di uno sviluppo orientato all'innovazione, in linea con le norme economiche e commerciali internazionali di alto livello. (segue) (Cip)