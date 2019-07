Cina: Pechino sosterrà zone libero scambio per promuovere innovazione nel commercio estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi provinciali e comunali cinesi saranno invitati a delegare più autorità amministrative provinciali alle zone di libero scambio pilota, in particolare per quanto riguarda l'approvazione degli investimenti e l'accesso al mercato. La riforma del disaccoppiamento delle licenze commerciali e dei permessi di gestione sarà pienamente attuata in tutte le zone pilota. Durante l'incontro sono stati anche sollecitati sforzi per sostenere i governi locali e i dipartimenti competenti nel proporre riforme più profonde nell'ambito del loro portafoglio di responsabilità, nel cercare riforme nelle zone pilota e nel far sì che tutte le riforme e le innovazioni siano parte di un tutto sistematico. L'edizione 2019 dell'elenco negativo per gli investimenti stranieri applicabili alle zone di libero scambio pilota deve essere pienamente attuato e le leggi e i regolamenti correlati devono essere regolati rapidamente di conseguenza. All'incontro sono state proposte misure concrete per l'innovazione nella facilitazione degli scambi. (segue) (Cip)