Cina: Pechino sosterrà zone libero scambio per promuovere innovazione nel commercio estero (3)

- Il governo intensificherà l'esplorazione delle misure per ampliare l'accesso al mercato, in particolare aprendo il settore dei servizi nelle zone speciali, al fine di acquisire esperienza per le imprese a partecipare in modo approfondito alla competizione globale e per realizzare l'apertura a un livello più alto. Allo stesso tempo, le riforme e l'innovazione nelle zone pilota saranno sfruttate meglio per facilitare lo sviluppo delle città ospitanti e delle regioni circostanti. "Oggigiorno, la globalizzazione, il libero scambio e il multilateralismo hanno subito alcune interruzioni, ma l'impegno della Cina ad aprirsi come direzione generale rimane invariato, e le iniziative per una più ampia apertura saranno meglio fornite", ha spiegato Li. "Abbiamo compiuto ardui sforzi a tal fine negli ultimi 40 anni e, andando avanti, saremo perseveranti nel perseguire l'apertura, ma quello che è successo dimostra che l'apertura del paese ha avvantaggiato il mondo e rafforzato il suo sviluppo", ha sottolineato il premier. (segue) (Cip)