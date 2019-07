Cina: Pechino sosterrà zone libero scambio per promuovere innovazione nel commercio estero (5)

- Ieri è stato deciso che in aggiunta alle 35 zone speciali esistenti, più zone saranno lanciate in più città alla luce delle esigenze locali. I beni al dettaglio esportati da queste zone pilota vedranno la loro imposta sul valore aggiunto esentata in assenza di un certificato di acquisto valido. Verranno introdotti metodi più semplici per la verifica e la riscossione dell'imposta sul reddito delle società. L'incontro ha poi sollecitato la costruzione di più piattaforme di servizi per lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero. Lo sviluppo di magazzini oltremare in più luoghi sarà incoraggiato. Le piattaforme di commercio online pertinenti saranno guidate nell'intensificare i servizi per la protezione della proprietà intellettuale. Le istituzioni educative saranno supportate nel lanciare corsi di commercio elettronico transfrontaliero per promuovere lo sviluppo industriale e accademico e formare più professionisti per il commercio elettronico transfrontaliero. L'incontro ha inoltre sollecitato gli sforzi per migliorare l'approccio normativo prudente ma accomodante e rafforzare la cooperazione internazionale, compresa la partecipazione attiva all'elaborazione di norme internazionali sul commercio elettronico transfrontaliero (Cip)