Argentina: blackout regionale, secondo governo impresa distribuzione elettrica è responsabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre gli esperti di Cammesa elaboravano il rapporto sulle cause che hanno determinato il blackout, il governo aveva reso noti alcuni dei problemi già emersi da una prima analisi dei fatti. Secondo quanto accertato gli inconvenienti registrati si erano concentrati sulla linea di alta tensione che trasporta l'energia proveniente dalle centrali idroelettriche binazionali di Yaciretà e Salto Grande. In particolare, hanno dichiarato funzionari del governo e di Cammesa, a causare il danno sarebbe stato un collasso simultaneo della trasmissione su due linee di alta tensione della regione del Litorale (area del nord-est lungo i fiumi Paranà, Paraguay e Uruguay). Una terza linea di alta tensione che viaggia parallela alle altre due era in quel momento in riparazione e su questa era stato effettuato il citato bypass. Proprio questo fattore è stato poi all'origine del mancato funzionamento del sistema di isolamento del problema originale e della sua propagazione su tutta la rete elettrica nazionale e le interconnessioni verso Uruguay, Paraguay e Brasile. (segue) (Abu)