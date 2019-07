Argentina: blackout regionale, secondo governo impresa distribuzione elettrica è responsabile (3)

- "C'è un tratto della linea nel quale si stanno facendo dei lavori per spostare su terraferma una torre di 120 metri sul fiume Uruguay che era a rischio di cedimento", aveva spiegato inizialmente Carlos Garcia Pereira, direttore generale di Transener, compagnia a partecipazione statale che gestisce la linea di trasmissione elettrica in questione. "Quel tratto della linea era fuori servizio e quando si produce l'anomalia nel sistema si verifica una seconda anomalia a causa della presenza di un bypass" ha spiegato il tecnico di Transener. "Se non ci fosse stato il bypass lo squilibrio forse sarebbe stato minore così come le conseguenze", aveva aggiunto. (segue) (Abu)