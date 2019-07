Usa-Iran: Trump mette in guardia Teheran su uranio arricchito, “attenti con le minacce” (2)

- In giornata il presidente iraniano ha avvertito che dopo il 7 luglio verrà aumentata anche la percentuale di arricchimento dell’uranio. “Abbandoneremo anche questo impegno e aumenteremo il livello di arricchimento”, ha aggiunto. "Dal 7 luglio, se gli altri partiti non rispettano tutti i loro impegni secondo il calendario, il reattore di Arak sarà ripristinato al suo progetto originale che hanno dichiarato essere pericoloso e in grado di produrre plutonio; a meno che non si attengano a tutti i loro impegni riguardo al reattore di Arak", ha aggiunto. Rohani ha inoltre sottolineato: "L’Iran si atterrà all’accordo quando vi sarà un ritorno all’utilizzo della logica, al tavolo dei negoziati, alla comprensione reciproca, al rispetto della legge e alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, e in queste condizioni tutti noi ci atterremo al Jcpoa (Piano d’azione globale congiunto). Rimarremo impegnati nell'accordo finché gli altri partiti saranno all'altezza dei loro impegni". (Was)